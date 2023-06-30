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Güncel
AA 30.06.2023 17:27

Konya'da "Cayrokopter" ile trafik denetimi yapıldı

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katılan hava aracı "Cayrokopter" ile Yunak Polatlı ve Kadınhanı kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi.

Konya'da "Cayrokopter" ile trafik denetimi yapıldı

Cumhurbaşkanlığınca hayata geçirilen Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Strateji belgesinde geçen "2021-2030 yılları arası trafik kazalarının yüzde 50 azaltılması ve 2050 yılına kadar trafik kazası sonucu meydana gelen can kayıplarının sıfırlanması" hedefi ve Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Konya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Yunak Polatlı ve Kadınhanı kara yolunda denetim yapıldı.

Başta ağır tonajlı araçlar, emniyet şeridi, şerit izleme ve değiştirme, öndeki aracı yakın mesafeden takip, makas atma, hatalı sollama ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürme gibi konularda sürücüler denetlendi.

Havadan trafik denetimlerinin yıl sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

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