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Güncel
AA 30.06.2023 17:22

Sivas'ta silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında ilçe merkezinde kavga çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Av tüfeği, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, 4 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Kavgada, bazı araçlar ile iş yerleri de zarar gördü.

Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Sivas'a sevk edildiği öğrenildi.

Polis, hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, il merkezinden Gürün ilçesine takviye polis ekibi gönderildi.

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