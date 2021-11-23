Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yaptıkları "Huzur Uygulamaları"nda yetkisi dışında çakar lamba kullanarak hem trafiğin düzenini bozan hem de trafiği tehlikeye atan 2 sürücü tespit etti.

Araçlarına internet aracılığı ile 100-500 lira arasında satılan çakar lambaları alarak, resmi izin ve kullanım yetkileri olmadan takan 2 sürücünün araçlarındaki çakar lambalarına el konuldu.

Her iki aracın sürücüsüne 1339'ar lira işlem uygulandı.