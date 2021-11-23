Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da çakarlı araç kullananlara ceza
[Fotoğraf: AA]
Konya'da yasa dışı ve yetkisi olmadan çakar lamba kullanarak trafiği tehlikeye atan 2 sürücüye 1339'ar lira ceza yazıldı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yaptıkları "Huzur Uygulamaları"nda yetkisi dışında çakar lamba kullanarak hem trafiğin düzenini bozan hem de trafiği tehlikeye atan 2 sürücü tespit etti.
Araçlarına internet aracılığı ile 100-500 lira arasında satılan çakar lambaları alarak, resmi izin ve kullanım yetkileri olmadan takan 2 sürücünün araçlarındaki çakar lambalarına el konuldu.
Her iki aracın sürücüsüne 1339'ar lira işlem uygulandı.
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