Öğretmenler ve misafirleri, öğretmen kartı göstererek 24-28 Kasım tarihlerinde İstanbul Akvaryum'un fırsatlarından yararlanabilecek.

Öğretmen misafirlerine yüzde 40 indirim

Öğretmenlerin ailelerine veya beraberindeki misafirlerine ise girişte yüzde 40'a varan indirim fırsatı sunulacak.

Öğretmenler ve misafirleri, öğretmen kartı gösterilmesi durumunda 24 Kasım Çarşamba gününden itibaren hafta içi 10.00-19.00 hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında kampanya fırsatlarından yararlanabilecek.

Türkiye'nin en büyük akvaryumu İstanbul Akvaryum, Karadeniz'den başlayıp Pasifik’e kadar uzanan 1,2 kilometre uzunluğundaki özel temalı gezi güzergahı, Kosta Rika’dan gelen gerçek bitkilerden oluşan 1000 metrekarelik Amazon Yağmur Ormanı, gentoo penguenlerinden dev köpekbalıklarına anakondadan piranalara kadar birbirinden ilginç 17 bin kara ve deniz canlısını keşfetme fırsatı sunuyor.