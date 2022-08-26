Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 4 yaşındaki çocuk apartmanın 5. katından düştü
[AA (Arşiv)]
Konya'nın Kulu ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuk apartmanın 5. katındaki evlerinden aşağı düştü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Alparslan Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katında oturan Suriye uyruklu ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğu H.M. açık olan pencereden sarkarak düştü.
Çocuğun düştüğünün fark edilmesi üzerine çevredekiler 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalenin adından H.M, kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.
Etiketler: Konya
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