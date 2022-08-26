Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 15:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da orman yangını
[Fotograf: İHA]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.
Kastamonu'nun Tosya ilçesi sınırlarında bulunan Gavur Dağı bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye Tosya Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti.
Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Etiketler: Kastamonu Orman Yangını
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