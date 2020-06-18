Beykonak Mahallesi'ndeki 3 evde 7 Haziran'dan bu yana uygulanan karantina, sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle İlçe Hıfzısshha Kurulunun kararıyla kaldırıldı.

Yine aynı mahalle için uygulanan giriş-çıkış kısıtlaması da sona erdi.

Kararın ardından jandarma ekiplerinin mahalleye giriş ve çıkışları serbest bıraktığı görüldü.