Ayvacık sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan lastik bot içerisindeki 29 sığınmacı, Türk kara sularında sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, lastik botta bulunan yabancı uyrukluları kurtararak sahil güvenlik botuna aldı.

Çeşitli milletlere mensup aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 kişi, daha sonra Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.