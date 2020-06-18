Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde Denizler Mahallesi'nde bir fındık bahçesinde kenevir bitkisi ekili olduğu bilgisine ulaşıldı.

Fındık bahçesinde yapılan aramalarda 69 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili S.S. (25) gözaltına alındı.