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Güncel
AA 03.06.2023 00:12

Konya'da 25 metre çapında obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 25 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Konya'da 25 metre çapında obruk oluştu
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Mısırlı Yaylası'nda pancar tarlasında vatandaşlar, obruk oluştuğunu fark etti.

Çapı yaklaşık 25 metre, derinliği ise 15 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Obruğun oluştuğu sırada çevrede bulunan vatandaşlardan Tahir Akpınar, gazetecilere, duydukları gürültünün ardından obruğun oluştuğu yere gittiklerini söyledi.

Büyük bir tozla karşılaştıklarını ifade eden Akpınar, "Olay yerinde o an kimsenin olmaması ve çalışmaması da büyük şans, tarla sahibine geçmiş olsun" dedi.

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