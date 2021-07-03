Vali Özkan, Sille Tabiat Okulu bünyesindeki bilim, ekoloji, doğa, ritim, sanat, organik gıda atölyesi, gökbilim gözlem, tarım ve ziraat, çini ve ahşap atölyeleri ile bitki ve tohum müzesini ziyaret ederek, bu alanlarda eğitim alan öğrencilerle sohbet etti.

Doğayla iç içe olan ortamda alınan eğitimin öğrenciler açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Özkan, bu eğitimlerin telafi eğitimi açısından da büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Özkan, öğrencilere bu ortamın kazandırılmasında katkı sağlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya ve emek veren herkese teşekkür etti.

Özkan'a ziyareti sırasında Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve eğitim yöneticileri eşlik etti.