Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlid Kandili arifesinde, Konya Kitap Günleri'nin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İki yıl önce 521 bin ziyaretçiyi ağırlayan Konya Kitap Günleri'ni, COVID-19 nedeniyle geçen sene yapamadıklarını anlatan Altay, "Selçuklu Kongre Merkezi'nde 24 Ekim akşamına kadar açık kalacak Konya Kitap Günleri'nde 1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ve 500'den fazla etkinlik yer alıyor" dedi.

Altay, Konya Kitap Günleri'ne gelen misafirlerin, kitaplarla ve sevdikleri yazarların imza günlerine, konferanslara, tiyatrolara, şiir dinletilerine ve söyleşilere katılabileceğini belirterek, tüm kitapseverleri etkinliğe davet etti.

Anadolu'nun en büyük kitap etkinliği olan ve 1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ile 500'den fazla etkinliğin yapılacağı Konya Kitap Günleri, 24 Ekim'e kadar devam edecek.