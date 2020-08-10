Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri kararının ardından emekliliğe sevk edilen Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve yerine yeni atanan Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Valilik girişinde karşılanan İlbaş ve Kurtoğlu, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra makamda Bilmez ile bir süre sohbet etti.

Vali Bilmez, emekliye ayrılan Tümgeneral Hacı İlbaş'a, Van'daki görev süresince yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, yeni göreve başlayan Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'na da "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Ziyaret, Vali Mehmet Emin Bilmez'in emekliye ayrılan Tümgeneral Hacı İlbaş'a hediye vermesiyle son buldu.