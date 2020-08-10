Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle otobüs duraklarında detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptığı belirtildi.

Bitlis Belediyesinin, normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler kent merkezindeki tüm otobüs duraklarını yıkayıp ve temizleyerek dezenfekteye devam ediyor. Otobüs duraklarında vatandaşın temas ettiği yerler, camlar ve bekleme alanı en ince ayrıntısına kadar yıkanıyor. Daha sonra dezenfekte faaliyetinden geçiriliyor. Bu işlemler uygulanırken duraklardaki ve çevresindeki yoğunluğa azami ölçüde dikkat ediliyor."

Açıklamada, görüşüne yer verilen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, koronavirüsle mücadelede bir an bile rehavete kapılmadıklarını belirtti.

Tanğlay, "İlimizdeki tüm aktif noktaları ekiplerimiz, temizlik ve dezenfekte faaliyetinden geçirmeye devam ediyor. Bu çalışmaları gerçekleştirirken çevre ve halk sağlığına azami ölçüde dikkat ediyoruz. Bunun için ekiplerimiz tüm önlemleri alıyor. Hep birlikte mücadeleyi sürdürerek yeni normalleşme sürecinde sosyal hayata geçeceğiz." ifadelerini kullandı.