Düzce'nin Koçyazı Mahallesi’nde yaşayan Nihat Taştan’ın, evinin bahçesinde beslediği, 'Haşmet' ismini verdiği horozunun sabahları ötmesi, komşuları rahatsız etti. Çevredekiler belediyeye bildirince zabıta memurları da eve gelip, tutanak tuttu.

Tutanakta, belediye sınırlarında kümes yapmak ve kümes hayvanı beslemenin yasak olduğu, kümes hayvanlarının tahliye edilmesi istendi. Bunun üzerine Taştan, horozuna bakacak birini bulmak üzere sosyal medyadan paylaşım yaptı.

"Kesmeye kıyamıyorum"

Nihat Taştan, horozunu çok sevdiğini anlatarak, "'Haşmet’imi şikayet etmişler. Zabıtalar tutanak tutmuşlar, evden uzaklaştırma kararı aldılar. 3 gün evden uzaklaştırdık ve geri getirelim, dedik. Tekrar zabıtalar gelerek, ‘Horoz ses yapıyor, komşularınız rahatsız oluyor. Bunu uzaklaştırmanız gerekir’ dediler. Hayvan sevmeyen, tabiatı sevmez; insanı, çocuğu, bitkiyi sevmez. Hayvan sevgisi insanın fıtratında var olan bir sevgidir. 'Haşmet' ile aramda müthiş bir duygusal bağ oluştu. Kesmeye kıyamıyorum. 5 tanede tavuğumuz var. Günlük yumurta ihtiyacımızı kümesimizden gideriyorduk" dedi.

Eski AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz, horoza, kendisine ait çiftlikte bakabileceğini söyledi.

Korkmaz’ın asistanı Taştan’ın evine gelerek horozu teslim aldı.