Kastamonulu lise öğrencileri Beyza Gökmen, Melike Büşra Diri ve Elif Gökçe'nin, öğretmenleri Dr. Çağrı Avan danışmanlığında tasarladıkları "Yapay Zeka ile Bitki Hastalıklarının Belirlenmesi" Projesi, Samsun'da devam eden TEKNOFEST Karadeniz'de yer aldı.

Proje kapsamında, öğrencilerin hazırladığı bir programa bitki hastalıklarının yer aldığı bin fotoğraf yüklendi.

Bu sayede programın hastalıkları kaydetmesi sağladı. Programın yüklü olduğu bilgisayar ya da telefona hasta bitki gösterilerek hangi hastalığa yakalandığı tespit edilebiliyor.

Melike Büşra Diri, projelerinin bir fotoğrafla bitki hastalıklarını tespit edip hangi ilacın kullanılması gerektiğini gösteren bir uygulama olduğunu söyledi.

"Daha verimli ürün elde edecekler"

Arkadaşlarının tarlasının yanlış kullanım nedeniyle büyük zarar gördüğünü vurgulayan Diri, "Takım kaptanımız Beyza arkadaşımız çiftçi bir ailenin kızı. Yanlış ilaçlama sonucu bitkileri yanmıştı. Onun üzüldüğünü görünce böyle bir projeye karar verdik. Onların yaşadıkları sorunlar bizi yönlendirdi. Sonra başka çiftçilerle de görüşerek yol aldık. Çağrı hocamız öncülüğünde DeneYap atölyelerinde geliştirdik. Böylece çiftçiler hem doğru ilacı tarlalarında kullanacaklar hem de daha verimli ürün elde edecekler. Bir yandan da yanlış ilaç kullanımını azaltacak bir proje" dedi.

"Yanlış ilaçlama sonucu kaybedilen tarlalar kazanılacak"

Elif Gökçe Demir ise projenin içeriği hakkında şunları söyledi:

"Biz bir veri seti oluşturduk. Yaklaşık bin fotoğraflı bir veri seti. Kendimizin çektiği ve çiftçilerden topladığımız bu fotoğrafları veri setine yükledik. Bulanık ve net fotoğraflar vardı. Daha sonra geliştirdiğimiz uygulamayı yükleyerek programımızın fotoğrafları ve hastalıkları tanımasını sağladık. Bu proje aslında çiftçiliğe başlayanlar için yararlı bir uygulama. Bilinmeden yapılan ilaçlamalar tarlalara büyük zarar veriyor. Bu proje ile yanlış yapılan ilaçlama sonucu kaybedilen tarla ve bitkiler kazanılacak, verim artacak."