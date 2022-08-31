Erdemli ilçesinde Arif Doğan tarafından önce saksılarda ardından da bahçede yetiştirilen Peru elmasının yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.

Güney Amerika kökenli Peru elmasının yaygınlaştırılması için Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik ekibi, Doğan'ın bahçesini ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Diğer tropikal meyvelerden daha lezzetli olan Peru elmasının projeyle deneme parseli kurulmasına karar verildi.

Serada ve açıkta da yetiştirilebilen meyvenin, özellikle örtü altında üretilen ejder ile meyvesi çok dikenli olduğu için zahmetli olan Hint incirine alternatif olabileceği kaydedildi. Aynı zamanda atıl araziler ve süs bitkisi olarak da değerlendirilmesi mümkün olan Peru elması için ilk resmi deneme parselinin kısa sürede hazırlanacağı aktarıldı.

"Açıkta çok güzel verim alındı"

Ürün alınan meyveleri yerinde inceleyen Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, "Peru elması kaktüs, yani kumu seven tropik bir meyve. Meksika, Güney Amerika kökenli bir bitki. Bitki Erdemli ilçemizde üreticimiz Arif Doğan tarafından denendi. Gördüğünüz gibi saksıda, açıkta çok güzel verim alındı. Aynı bitkiyi üreticimiz örtü altında da denedi ve bizimle iletişime geçti. Biz de müdürlüğümüzün teknik personellerince yaptığımız inceleme ve çalışmada ejder meyvesi ve Hint incirine alternatif olabileceğini düşündük. Gerçekten çok güzel bir bitki" dedi.

"Hasadı kolay ve zahmetsiz olacak"

Halk arasında kaynana dili, dikenli incir, tahta inciri olarak da bilinen Hint inciri ile Peru elmasını kıyaslayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Hint incirinde meyveler çok dikenli oluyor. İşçilik ve özellikle hasatta bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu deneme parselinde iki çeşit Peru elması var. Bir tanesi dikenli olan ama dikenler sadece anaç gövdede, meyvede diken yok. Dolayısıyla hasadı kolay ve zahmetsiz olacak. Meyve aroma olarak Hint incirine göre daha lezzetli, çekirdeği var ama tüketim esnasında onu hissedemiyorsunuz."