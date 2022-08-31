Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karapürçek Deresi'ne tarım ilacı karıştığı tespit edildi
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Karapürçek Deresi'ne tarım ilacı karıştığı tespit edildi.
Susurluk ilçesindeki Karapürçek Deresi'ne tarım ilacının karıştığı ve kırmızı renkli bir kirlilik oluşturduğu belirlendi.
Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yaptırım sürecinin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Söz konusu ilacın canlılar ve çevre sağlığı yönünden zehirli etki oluşturması muhtemel olduğundan ikinci bir duyuruya kadar dereye girilmemesi, hayvan sulaması yapılmaması ve sulama amaçlı kullanılmaması gerekmektedir" denildi.
Etiketler: İklim Değişikliği
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