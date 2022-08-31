Susurluk ilçesindeki Karapürçek Deresi'ne tarım ilacının karıştığı ve kırmızı renkli bir kirlilik oluşturduğu belirlendi.

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yaptırım sürecinin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Söz konusu ilacın canlılar ve çevre sağlığı yönünden zehirli etki oluşturması muhtemel olduğundan ikinci bir duyuruya kadar dereye girilmemesi, hayvan sulaması yapılmaması ve sulama amaçlı kullanılmaması gerekmektedir" denildi.