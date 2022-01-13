Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gelişmeye devam eden teknolojiyle insansız hava araçlarının yakın gelecekte birçok alanda insan hayatına daha fazla gireceğini söylüyor.

Bu kapsamda eğitimler verildiğini aktaran Altay, şöyle devam etti:

"KOMEK Radyo Kontrollü Model Uçak Kursu eğitimlerinde model uçaklar yaptırılıp kursiyerlerimizin el becerilerinin yanında uçuş prensibi, aerodinamik, mukavemet, uçuş emniyeti kuralları ve uçak yardımcı parçalarının nasıl hareket ettiği uygulamalı olarak anlatılıyor. Uçak yardımcı parçaları olan Aileron-Elevatör-Rudder-Flap-Gaz sistemleri de uygulamalı olarak gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf:AA]

Önce yapıyolar sonra uçuruyorlar

Altay, eğitimler sonunda TEKNOFEST gibi önemli yarışmalara katılacak ekiplere telemetri, otopilot, görüntü işleme sistemleri gibi ekipman desteği de verildiğini paylaştı.

Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Elektrik Elektronik, Mekatronik, Makine Mühendisliği ile Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin katıldığı eğitimlerde kursiyerlerin, Alaaddin KOMEK'te yaptıkları İHA'ları Selçuklu Sarayköy Mahallesi'nde, uçuş izni verilen bölgede uçurarak test uçuşlarını gerçekleştirdikleri bildirildi.