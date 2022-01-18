KOMEK ile ASEM bahar dönemi kayıtları başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM’lerin alanında Konya’nın marka kurumları haline geldiğini söyledi. Yeni dönemde pandemi tedbirleri aksatılmadan eğitimlerin gerçekleşeceğini kaydeden Başkan Altay, “KOMEK kurulduğu günden bugüne kadar 486 farklı branşta 1 milyonu aşan kursiyeri mezun ederek Konya’da önemli bir yere sahip olmuştur. Pandemi sürecinde başlatılan çevrimiçi eğitimler ile şehir içi veya şehir dışındaki tüm kursiyerlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Kendisini geliştirmek isteyen tüm Konyalıları ve şehirde öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerimizi son başvuru tarihi 1 Şubat olan kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

KOMEK kayıt nasıl yapılır?

Konya merkez ve ilçelerde 69 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 18 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılabilecek.

KOMEK'te hangi branşlar var?



KOMEK her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinlikler ile eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Yeni dönemde, Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim verilecek. Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılacak branşlar arasında; Ahşap Tasarım ve Modelleme, Vantrolog, Türk Halk Oyunları, Kangoo Jumps, Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi, Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç, Reformer Pilates, Spinning, Depreme Hazırlık ve Okuma gibi eğitimler bulunuyor.