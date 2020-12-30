Atık ilaç toplama noktası ile tarihi geçmiş ilaç ve ilaç atıklarının çöpe karışmadan imha edilmesi sağlanacak.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çevreci belediye anlayışı ile doğayı korumaya çalıştıklarını ve hizmet verirken yalnızca bugünü değil, yarınları da düşünerek hareket ettiklerini vurguladı.

Atıklar hem yaşanabilir bir çevre hem de ülke ekonomisi için önemli

Doğayı ve çevreyi korumak için yenilikçi projeler ürettiklerini ve atıkların hem yaşanabilir bir çevre hem de ülke ekonomisi için önemli olduğunun altını çizen Bayrakdar, şunları kaydetti:

“Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın şimdiki yapılan projeler olacağı bilinciyle yeni çalışmamızı vatandaşların hizmetine sunduk. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ilçenin muhtelif yerlerine "Atık İlaç Toplama Noktası" yerleştirildi. Bu çalışmamız sayesinde hemşehrilerimin daha fazla çevreye duyarlı olmasına katkı sağlarken, böylelikle gelecek nesillere de daha yaşanabilir bir dünya bırakacağız. Bu vesile ile doğa ve çevre hassasiyetlerinden dolayı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum.”

