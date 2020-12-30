Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS-2020/2 tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı...
KPSS-2020/2 tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS-2020/2 tercihleri 30 Aralık- 7 Ocak arası yapılacak. KPSS-2020/2 tercih kılavuzuna nasıl ulaşılır? ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2020/2 tercih kılavuzunu erişime açıldı. KPSS-2020/2 tercihleri
ÖSYM'den yapılan açıklamada "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır." denildi.
KPSS-2020/2 tercihleri ne zaman yapılacak?
Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek
Terichler ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılacabilecek.
KPSS-2020/2 tercih kılavuzuna nasıl ulaşılır?
Adaylar, KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebiliyor.
Sıradaki Haber
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz