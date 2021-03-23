İlçede bulunan mahallelerde bazı binalarda yaşayan kişilerin Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Buna göre Piri Reis, Osmangazi ve Nene Hatun mahallelerindeki 5 binada karantina uygulanmasına karar verildi.