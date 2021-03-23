Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 bina karantinaya alındı.
İlçede bulunan mahallelerde bazı binalarda yaşayan kişilerin Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Buna göre Piri Reis, Osmangazi ve Nene Hatun mahallelerindeki 5 binada karantina uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Kayseri'de tekelde kaçak alkol satışı yapan kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz