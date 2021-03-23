Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de tekelde kaçak alkol satışı yapan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tekel bayisinde kaçak alkol satışı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri kaçak alkol satışına yönelik yapılan çalışma kapsamında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Merkezi Hisar Caddesi'ndeki B.T.'ye ait tekel bayisine operasyon düzenledi.
Aramalarda 120 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 380 kit ve 200 malt aroması ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve hastaneye sağlık kontrolüne getirilen B.T. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Saçımı başımı tarasaydım iyi olurdu" dedi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak İçki
Sıradaki Haber
Ardahan Göle'de 3 köy karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz