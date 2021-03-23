Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 23:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan Göle'de 3 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı 3 köyde karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Küçük Altunbulak, Esenyayla ve Budaklı köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.
Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köylerde giriş ve çıkış kapatıldı.
Sıradaki Haber
Samsun'da kaçak kazı: 5 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz