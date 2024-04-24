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Güncel
İHA 24.04.2024 16:56

Kocaeli'nde tadilat halindeki binada yangın: 1 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katında tadilat işlemleri esnasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nde tadilat halindeki binada yangın: 1 yaralı
[TRT HABER (Arşiv)]

Kocaeli'nde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunun Köseköy Elyapı Sitesi’ndeki 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

T.A. isimli şahıs tadilat işlemleri yaptığı esnada çıkan yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdivenle müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Elinden yaralanan T.A.’ya sağlık ekipleri ambulansta tedavi uyguladı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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