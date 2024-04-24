Kocaeli'nde tadilat halindeki binada yangın: 1 yaralı

Kocaeli'nde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunun Köseköy Elyapı Sitesi’ndeki 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.
T.A. isimli şahıs tadilat işlemleri yaptığı esnada çıkan yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdivenle müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Elinden yaralanan T.A.’ya sağlık ekipleri ambulansta tedavi uyguladı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.