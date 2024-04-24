Çok Bulutlu 26.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.04.2024 16:58

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 15 -22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 8 gram kubar esrar, 14 kök kenevir ve 277 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" ile "yasadışı ekim" suçlarından işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği diğer operasyonlarda ise 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan "resmi belgede sahtecilik" suçundan yakalanan 2 şüpheli hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

ETİKETLER
Düzce
Sıradaki Haber
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:12
Galler'de okulda bıçaklı saldırı: 3 yaralı
17:19
PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu tutuklandı
17:10
Türkiye'den ABD'nin insan hakları raporuna tepki
17:07
AB bazı tek kullanımlık plastik ambalajları yasaklıyor
17:06
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz
17:12
Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı
İsrailli işgalciler, İsrail polisinin korumasında El Halil kentine baskın düzenledi
İsrailli işgalciler, İsrail polisinin korumasında El Halil kentine baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Şırnak'ta heyelan anı kamerada
Şırnak'ta heyelan anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ