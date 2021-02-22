Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de yangın çıkan evde maddi hasar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 28 Haziran Mahallesi Ercan Sokak üzerinde bulunan Ramazan S'ye ait 3 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Hızla büyüyen alevler çatıyı da etkisi altına aldı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.
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