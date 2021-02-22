Alınan bilgiye göre, 28 Haziran Mahallesi Ercan Sokak üzerinde bulunan Ramazan S'ye ait 3 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevler çatıyı da etkisi altına aldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.