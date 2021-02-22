Antalya'da Toros Dağları'nın eteklerinde uzun süredir yaşamlarını sürdüren yılkı atları, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Bölgede yoğun olarak İbradı, Elmalı ve Finike civarlarında görülen yılkı atları, sürüler halinde yaşamlarını sürdürüyor.

İbradı ilçesinin Eynif Ovası'nda özgürce dolaşan yılkı atlarının sayısının 800'ü geçtiği tahmin ediliyor.

Ormanları, barındırdığı yaban hayvanları, mağarası ve ovasıyla dikkati çeken bölgenin "vahşi güzelliği" olarak nitelendirilen yılkı atları, çok sayıda yerli ve yabancı doğasever ile fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Beyaz örtü ve ağaçlar arasında görüntülendi

Yılkı atları, son günlerde bölgede yoğun karın etkili olmasıyla yiyecek bulma telaşına düştü.

Toroslar'ın süsü yılkı atları, dağın eteklerine kadar inerek yiyecek arıyor.

Toros Dağları'nın batı uzantısı Beydağları'nın eteklerdeki ormanlık alanda yaşayan sürülerden biri, karlar üzerinde yiyecek ararken görüntülendi. Birbirlerinden ayrılmadan dolaşan atlar, beyaz örtü ve ağaçlar arasında güzel görüntüler oluşturdu.

İçlerinde tayların da bulunduğu sürü, bölgede bir süre yiyecek aradıktan sonra ormanlık alanın yüksek kesimlerine hareket ederek gözden kayboldu.

Düşmanları azaldığı için sayıları arttı

Yaban hayatı üzerine çalışmalar yapan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Yolcu, AA muhabirine, Antalya'nın yılkı atlarının en fazla bulunduğu bölgelerden birisi olduğunu söyledi.

Toroslar'da yabani at popülasyonunun yıllar itibarıyla arttığını belirten Yolcu, atların sayısının sadece Beydağları'nın farklı bölgelerinde 300'den fazla olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi.

Atların bölge için bir zenginlik olduğunu anlatan Yolcu, "Atları avlayabilen kurt gibi yırtıcı hayvanların sayısı azaldı. Tayları ise az sayıda yırtıcı avlıyor. Yılkı sürüleri bu nedenle rahat çoğalabiliyor." diye konuştu.