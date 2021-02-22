Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da trafik denetiminde 238 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da yapılan trafik denetimlerinde 1201 araç kontrol edildi, 238 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 1201 araç kontrol edildi.
Muayene ve sigortasız araçla trafiğe çıkan, kış lastiği takmayan ve çeşitli trafik kuralını ihlal eden 238 sürücüye cezai işlem uygulandı, 2 motosiklet trafikten men edildi.
Etiketler: Trafik
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