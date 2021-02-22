İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 1201 araç kontrol edildi.

Muayene ve sigortasız araçla trafiğe çıkan, kış lastiği takmayan ve çeşitli trafik kuralını ihlal eden 238 sürücüye cezai işlem uygulandı, 2 motosiklet trafikten men edildi.