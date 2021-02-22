Işıklı Mahallesi'ndeki mevsimin ilk hasadını yapan üreticiler, badem çağlalarını başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede erkenci ürün olan badem çağlasında hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Doygun, her geçen yıl devletin üreticilere verdiği destekle ilçede badem üretim alanı ve üretici sayısının arttığını belirtti.

Bu yıl bereketli bir yıl beklediklerinin ifade eden Doygun, "2020 yılında 3 bin 700 dekar alandan 2500 ton ürün elde ettik. Bu yıl 4 bin 500 dekarlık alandan 3 bin ton badem çağlası elde etmeyi hedefliyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum." dedi.

Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı Zafer Can da doğal şartlarda yetiştirilen badem çağlalarının üreticiler tarafından kilogramı 100 liradan satışa sunulduğunu belirtti.