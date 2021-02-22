Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bir kafede koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kafede bilardo oynayarak koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye 63 bin 600 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'ndaki kafenin müşteri kabul ettiğini belirledi.
Kafeye baskın düzenleyen ekipler, içerideki 20 kişinin bilardo oynayarak koronavirüs tedbirlerine uymadıklarını tespit etti.
Ekipler, tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle 20 kişiye 63 bin 600 lira para cezası uyguladı, işletmeci hakkında da işlem yapıldı.
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