Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 95 kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 95 kişiye 153 bin 373 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı 590 personelin katılımıyla 1840 işletme, 1895 araç ve sahillerde Kovid-19 denetimi yapıldı.
Denetimlerde tedbirlere uymayan 95 kişiye 153 bin 373 lira ceza verildi.
Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
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