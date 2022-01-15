Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de yağ parlaması nedeniyle 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mutfakta yağ parlaması sonucu vücudunda yanıklar oluşan kişi, tedavi altına alındı.
Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki ikamet eden Tarkan G'nin vücudunda mutfakta yağ parlaması nedeniyle yanıklar oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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