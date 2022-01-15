Osmaniye’de gözaltına alınan H.K., adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti suçundan aranması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.Y.’nin İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir pasajda olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli H.Y.’nin pasajdan çıktığını gören ekipler, yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.