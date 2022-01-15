Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya'da soğuk hava etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Trakya'da soğuk ve dondurucu hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Hafta içi kar yağışının etkisini gösterdiği Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıkları gece sıfırın altında seyrediyor.
Soğuk hava nedeniyle Edirne'deki süs havuzları buz tuttu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte ayaz etkili oluyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri buzlanma oluşan yollarda önlem aldı.
Tekirdağ ve Kırklareli'nde de soğuk hava nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.
Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Etiketler: Edirne Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz