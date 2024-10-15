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Güncel
AA 15.10.2024 09:53

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce Körfez, İzmit ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında, 214 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1015 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar N.C, S.M, T.A, C.B, E.K, Ş.Ş. ve D.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Uyuşturucu Kocaeli
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