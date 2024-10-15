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Güncel
AA 15.10.2024 09:36

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan bir aracın Menteşe ilçesine geldiği belirleyerek çalışma yürüttü.

Muğla-Aydın yol kontrol ve uygulama noktasında durdurulan araçta 3 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişe aracılık ettikleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Araçta bulunan göçmenler Muğla Göç İdaresine teslim edilirken şüpheliler Ö.D. ve F.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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