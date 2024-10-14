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Güncel
AA 14.10.2024 17:26

Batman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde 57 kilo 420 gram uyuşturucu bulundu

Batman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde 57 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Batman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde 57 kilo 420 gram uyuşturucu bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir istihbarat üzerine kente giriş yapan bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak bölgeden uzaklaşan otomobil ekipler tarafından yapılan takip sonucu bir arazide durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada 57 kilo 420 gram uyuşturucu madde, 322 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 320 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

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