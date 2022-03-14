Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de trafik kazası D-100 kara yolunda ulaşımı aksattı
[Fotoğraf. AA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu D-100 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Ankara istikametinde seyreden Engin Öztürk yönetimindeki 52 FC 833 plakalı hafif ticari araç, Uzunçiftlik mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen R.E. idaresindeki 07 GDY 84 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Dorsenin altına giren araçta sıkışan Öztürk, itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı Ankara yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.
Trafik akışı, kazaya karışan araçların çekilmesi ve yere dökülen yağın temizlenmesinin ardından normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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