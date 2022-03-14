Ahlat ilçesinde de kar yağışı, tipi ve fırtına sebebiyle 26 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, kar yağışı ve tipi nedeniyle 26 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu, kapalı köy yollarını açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

İlçedeki vatandaşlarda Mart ayında bu kadar fazla kar yağışıyla ilk defa karşılaştıklarını ifade etti.

İlçedeki vatandaşlardan Mete Gözel, baharı beklerken kar yağışının olması şaşkın yarattığını belirterek, “Biz 4-5 gün önce burada baharı beklerken havalar güzel giderken bir anda yine karla karşılaştık. Ama karın yağması iyidir, çiftçi için, kuraklık için toprağın bereketi için iyidir. Biz bu duruma seviniyoruz. İnşallah böyle de devam eder” dedi.

