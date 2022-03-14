Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 393,67 gram metamfetamin, 119,57 gram esrar, 3,07 gram bonzai, 0,12 gram eroin, gümrük kaçağı 17 bin 200 litre akaryakıt, 6 bin 930 paket sigara, 180 paket elektronik sigara tütünü, 4 kilogram tütün, 9 cep telefonu, 8 sahte 100 dolar ele geçirildi.

Ayrıca kentte, 15'i kaçakçılık, 12'si asayiş ve 2'si resmi belgede sahtecilik olmak üzere 29 şüphelinin daha yakalandığı, şüphelilerin yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi.