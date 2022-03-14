Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te kar nedeniyle 23 köy 5 mezra yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te etkili olan kar nedeniyle 23 köy ve 5 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Pervari ilçesinde geceden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle 15 köy ve 5 mezra, Şirvan ilçesinde de 8 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Siirt Kar Yağışı
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