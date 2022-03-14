Pervari ilçesinde geceden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle 15 köy ve 5 mezra, Şirvan ilçesinde de 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.