Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta evin kapısını baltayla kırmaya çalışan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beşiktaş'ta eşiyle telefonda tartıştıktan sonra evin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalışan zanlı yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi'nde yaşayan S.B'nin (37) ikametinin kapısının baltayla kırılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olayın, eşi S.B. ile telefonda tartışan Y.B. (46) tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.B, emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit ve hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Y.B'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Hırsızlık
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