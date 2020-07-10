Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alınan bilgiye göre, Sultanorhan Mahallesi 1172 Sokak'ta Hamit A. idaresindeki 34 UGG 73 plakalı tır ile Tamer G. yönetimindeki 41 US 089 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Aracında sıkışan kamyonet sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.