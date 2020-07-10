Haber Giriş: Kaynak: AA
Ezine'de 2 dönüm ormanlık alan yandı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Tavaklı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlere, 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, Ezine ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekiplerle müdahale edildi.
Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alınan yangında, 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
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