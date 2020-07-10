Çanakkaleli balıkçılar, gırgır ve trol avcılığının yasak olduğu dönemde oltayla yakaladıkları sardalyaları satışa sunuyor.

Kentte balık tezgahlarını bu sıralar, Çanakkale Boğazı ile Saros Körfezi'nden avlanan ve bu dönemde yağlı olduğu için daha lezzetli olan sardalyalar şenlendiriyor.

Sardalyalar genellikle buğulama, asma yaprağı, tavada ya da fırında hazırlanarak tüketiliyor.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, AA muhabirine, olta balıkçılarının yoğun bir yaz dönemi geçirdiğini söyledi.

Boğazda genellikle sardalye avlandığını belirten Özkurnaz, "Sardalya bölgemizde şu an en lezzetli ve yağlı balık türü. Kebabı, asma yaprağında pişirilmesi ve buğulaması güzeldir. Fiyatı da oldukça uygun." dedi.

"Işıkla avcılığın yasaklanması bu sene balıkçılıkta zenginleşmeyi sağladı"

Özkurnaz, 15 Nisan'da başlayan gırgır ve trolle av yasağının 1 Eylül'e kadar devam edeceğini hatırlattı.

Çanakkale bölgesinde yılın her döneminde taze balık tüketilebileceğini vurgulayan Özkurnaz, şunları kaydetti:

"Saros Körfezi olsun, Çanakkale ve İstanbul boğazları olsun, ışıkla avcılığın yasaklanması bu sene balıkçılıkta zenginleşmeyi sağladı. Balıkçılarımız yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sardalya, 1 Temmuz'dan itibaren oldukça yağlanmaya başladı. Eylül ayına kadar sardalya akımı devam eder. Tüketiciler de çoğunlukla fiyatı makul olan balıklara yönelir. Bu anlamda balıkçılarımız da halkımız da mutludur diye düşünüyoruz."

Özkurnaz, tezgahlarda sardalyanın kilogramının 30 liradan satıldığını sözlerine ekledi.

"Bu yöreye has bir balık"

Çanakkale'de yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Güngör de avlanma yasağından dolayı denizden çok az sayıda balık çıktığını anlattı.

Bugünlerde sardalyanın lezzetli olmasının tüketiciye taze balık sunulması bakımından önemli bir açığı kapattığını dile getiren Güngör, "Fırını, tavası, özellikle ızgarası müthiş oluyor. Çanakkale'ye, bu yöreye has bir balık. Müthiş yağlı, omega-3 yönünden çok zengin. Taze, her gün günlük geldiği için çok sağlıklı. İnsanlarımız şu anda bol bol tüketiyor." diye konuştu.