Hasan Gül, "Küçüklüğümde büyük annemin 1978 yıllarında 5-6 kara kovan arısı vardı. Arıların bakımını yaparken beni de yanında götürüp öğretirdi. 1980 yılında bir hastalık nedeniyle arılarımızı kaybettik." dedi.

Arıcılığı çok sevdiğini dile getiren Gül, "1995 yıllında arı aldım ve fenni kovanla tanıştım. 6 kovan arıyla yola koyuldum. Arıcılık hakkında pek bilgimiz yoktu ama imkanlarımızla çevremizden edindiğimiz bilgilerle zamanla tecrübe kazandım." diye konuştu.

Gül, zamanla kovan sayısının arttığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İlerleyen yıllarda her şey yolunda gitti, ürün verimimiz ve arı sayımız artarak devam etti. Katkısız, organik doğal bal üretmeye başladım. Talepler arttı değişik şehirlere bal satmaya başladım. Organik bal üretimi için köyümüzün florası çok uygun. Yılda bir ton bal satıyorum. Tarım ve hayvancılık işlerimizin haricinde 120 kovan arımızla arıcılık işimize devam ediyorum. Ben de büyük annemden öğrendiğim gibi tecrübelerimi kızım Sultan Beril (8) ve oğlum İsmail'e (20) öğreterek onların da arıcılık konusunda bilinçli olarak yetişmelerini istiyorum."