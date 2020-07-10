Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturmayı genişletti.

Soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alınarak, gözaltı sayısı 11 oldu.

Emniyetteki sorgusunun ardından bir şüpheli serbest bırakıldı, 10 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada ekipler, şüphelilerin ifadesinin ardından suç örgütü lideri olduğu ve yurt dışında bulunduğu belirlenen B.İ'nin de aralarında yer aldığı 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir müştekinin sosyal medyada iletişim kurduğu kişiler tarafından kazanılmış görünümlü bahis kuponu yöntemiyle dolandırıldığı ve şüphelilerin kazanç vergisi adı altında müştekinin 175 bin lirasını aldığını belirlemişti.

Ekipler, Mersin, Gaziantep, Bitlis ve Çanakkale'de düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.