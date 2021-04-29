İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışma ve fiziki takip sonucu bir kişinin İstanbul'dan getirdiği sahte parayı başta Gebze ve Dilovası ilçeleri olmak üzere il genelinde piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde olduğu tespit edilen şüpheli A.Y, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelinin üst ve motosikletindeki aramada, 18 bin 700 lira ile 400 dolar tutarında sahte para ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.